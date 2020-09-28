В разорении флагмана украинского машиностроения Малецкий обвинил украинского бизнесмена Константина Жеваго, в состав финансово-промышленной группы которого входит КрАЗ.
По его словам, Жеваго прибрал к рукам автозавод и довел его до полного уничтожения.
«Повлиять на ситуацию можно только на государственном уровне, если решить вопрос национализации КрАЗа и возвращения его в госсобственность. Дал поручение подготовить от моего имени соответствующее обращение к руководству государства», — написал Малецкий.
На минувшей неделе работники предприятия устроили акцию протеста, перекрыв движение по киевской трассе и требуя выплатить зарплату за восемь месяцев.
КрАЗ — единственный на Украине производитель большегрузных автомобилей, но уже два года предприятие не предоставляет данные о количестве произведенной и проданной продукции.