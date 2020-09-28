Глава горсовета Кременчуга Виталий Малецкий будет просить власти Украины перевести в госсобственность Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ). Об этом мэр Кременчуга написал в Facebook после встречи с рабочими завода

Александр Охрименко: Спрос на продовольствие будет вечным, и для экономики Украины это хорошо © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

По его словам, Жеваго прибрал к рукам автозавод и довел его до полного уничтожения.

«Повлиять на ситуацию можно только на государственном уровне, если решить вопрос национализации КрАЗа и возвращения его в госсобственность. Дал поручение подготовить от моего имени соответствующее обращение к руководству государства», — написал Малецкий.

На минувшей неделе работники предприятия устроили акцию протеста, перекрыв движение по киевской трассе и требуя выплатить зарплату за восемь месяцев.

КрАЗ — единственный на Украине производитель большегрузных автомобилей, но уже два года предприятие не предоставляет данные о количестве произведенной и проданной продукции.