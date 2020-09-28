Утром 27 сентября ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения с Нагорно-Карабахской республикой, начав активные наступательные действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов и эскалации конфликта.
«Посольство призывает граждан Украины проявлять бдительность и осторожность во время действия военного положения, введенного в Азербайджане в связи с обострением военно-политической ситуации в стране. В этом контексте, призываем избегать любых публичных мероприятий, не санкционированных официальными властями Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.
С таким же обращением выступило и посольство Украины в Армении, призвав украинцев не посещать Нагорный Карабах.
Ранее крупнейший украинский авиаперевозчик компания «Международные авиалинии Украины» отменил полеты в Ереван, столицу Армении, власти которой ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Комендантский час ввели и в ряде городов Азербайджана, в том числе в Баку и в нескольких районах.