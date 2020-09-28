Гражданам Украины рекомендуется отложить поездки в приграничные с Нагорным Карабахом районы Азербайджана. С таким призывом выступило посольство Украины в Азербайджане

Война Армении и Азербайджана. Украинцы делают выводы © Министерство обороны Армении | Министерство обороны Армении | Перейти в фотобанк

«Посольство призывает граждан Украины проявлять бдительность и осторожность во время действия военного положения, введенного в Азербайджане в связи с обострением военно-политической ситуации в стране. В этом контексте, призываем избегать любых публичных мероприятий, не санкционированных официальными властями Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.

С таким же обращением выступило и посольство Украины в Армении, призвав украинцев не посещать Нагорный Карабах.

Ранее крупнейший украинский авиаперевозчик компания «Международные авиалинии Украины» отменил полеты в Ереван, столицу Армении, власти которой ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Комендантский час ввели и в ряде городов Азербайджана, в том числе в Баку и в нескольких районах.