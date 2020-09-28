В следующем 2021 году, когда запустят рынок земли, на Украине начнется передел земельной собственности, что приведет по сути к современному варианту феодализма, когда владеть всей землей в стране будут несколько человек, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

По мнению Охрименко, земельный передел приведет к формированию больших латифундий, то есть земля будет использоваться для производства экспортных товаров, при этом право собственности будет сосредоточено всего лишь в нескольких парах рук.

«За 5-7 лет мы увидим 10-12 землевладельцев, которые будут контролировать пахотные земли Украины. Зная традицию украинского монополизма, скорее всего, так и будет», — прокомментировал Охрименко.

Украинский закон о рынке земли признают неконституционным – СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Помешал коронавирус, поэтому срок восстановления экономики продлили до 2028 года.

При этом, по словам эксперта, украинская экономика будет развиваться по европейскому, а не антироссийскому сценарию.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Латифундия — землевладение, занимающее большую площадь. Термин был введен в Древнем Риме, там латифундиями называли огромные поместья, специализирующиеся на экспортных областях сельского хозяйства: выращивании зерновых, производстве оливкового масла и виноделии.