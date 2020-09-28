По мнению Охрименко, земельный передел приведет к формированию больших латифундий, то есть земля будет использоваться для производства экспортных товаров, при этом право собственности будет сосредоточено всего лишь в нескольких парах рук.
«За 5-7 лет мы увидим 10-12 землевладельцев, которые будут контролировать пахотные земли Украины. Зная традицию украинского монополизма, скорее всего, так и будет», — прокомментировал Охрименко.
Аналитик также уверен, что в ближайшее время Украине не удастся вернуться к домайданному уровню, хотя это и планировалось сделать к 2023 году.
Помешал коронавирус, поэтому срок восстановления экономики продлили до 2028 года.
При этом, по словам эксперта, украинская экономика будет развиваться по европейскому, а не антироссийскому сценарию.
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Латифундия — землевладение, занимающее большую площадь. Термин был введен в Древнем Риме, там латифундиями называли огромные поместья, специализирующиеся на экспортных областях сельского хозяйства: выращивании зерновых, производстве оливкового масла и виноделии.