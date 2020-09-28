Количество пенсионеров на Украине растет, что остро ставит вопрос как выплаты пенсий, так и предоставления медицинских услуг. При этом бюджет той же сферы здравоохранения неукоснительно снижается, что медленно, но верно делает медицину платной для населения, рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

«Бюджет смерти»: украинцы у стен Рады требуют денег на здравоохранение © ostro.org Ульяны Супрун, приводя систему здравоохранения к западным образцам.

«У нас уменьшится количество поликлиник и больниц, и меньше станут расходы на медицину. Больше будет платных частных поликлиник. То есть через 5-7 лет мы увидим другую медицину в другой Украине», — сказал Охрименко.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Под руководством бывшего и.о. министра здравоохранения на Украине стартовала медицинская реформа, где «деньги должны ходить за пациентом», то есть оплата у врачей получается сдельная от количества больных и приемов.

По сути предполагалось перевести здравоохранение на платные рельсы, а многие эксперты высказывались о том, что эта реформа приведет к вымиранию Украины, за что сама Супрун получила прозвище «Доктор смерть».

Ульяна Супрун с 2016 по 2019 год исполняла обязанности министра здравоохранения Украины.

Родилась Супрун в Детройте (США), обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган (США). На Украину переехала в 2013 году, была в Киеве на майдане.