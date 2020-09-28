Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики рассказало об уничтожении подразделениями армии НКР в бою десяти единиц бронетехники вооруженных сил Азербайджана, сообщает РИА Новости 28 сентября

«На юго-восточном направлении линии соприкосновения противник предпринял танковую атаку, но, столкнувшись с упорным сопротивлением подразделений Армии обороны (Карабаха — Прим. ред.), потерял в танковом бою десять единиц бронетехники», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.