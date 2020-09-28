«На юго-восточном направлении линии соприкосновения противник предпринял танковую атаку, но, столкнувшись с упорным сопротивлением подразделений Армии обороны (Карабаха — Прим. ред.), потерял в танковом бою десять единиц бронетехники», — цитирует агентство сообщение ведомства.
27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.
Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.