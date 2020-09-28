Сейм Латвии, запретивший георгиевскую ленту, пытается стереть память о позорных страницах в истории собственной страны. Об этом 27 сентября на своей странице в Facebook написал председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев

«Хотя я стал украинцем, польский язык был мне ближе». Как украинский географ организовывал дивизию СС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Обосновывая запрет, его инициаторы говорили о том, что эта символика напоминает им о России с ее «экспансией на Украине и тоталитарной идеологией в отношении бывших республик СССР». А мне кажется, что георгиевская ленточка мозолит глаза тем, кто не хотел бы вспоминать ту, позорную, часть истории самой Латвии», — написал Косачев.

Косачев напомнил, что Латвия — это страна, в которой в годы Второй мировой войны погибло 89% еврейского населения, больше, чем в любой другой стране. Из 80 тысяч латвийских евреев в живых осталось несколько сотен.

Латышские легионеры СС совершали военные преступления в Польше, Беларуси, Псковской и Ленинградской областях России.

«Достаточно вспомнить об операции "Зимнее волшебство" — тотальной зачистке мирного населения в белорусско-латвийском пограничье для блокирования советских партизан, когда создавалась 40‑километровая "мертвая зона" и с этой целью было сожжено 430 деревень, вырезано 10-12 тысяч человек (преимущественно мирное население: женщины, старики и дети)», — рассказал сенатор.

Поэтому своего символа славы у потомков латышских карателей не будет никогда, добавил Константин Косачев.