Мэром румынского Девеселу горожане избрали бывшего градоначальника 57-летнего Иона Алимана, который умер, не дождавшись голосования, сообщает "Digi 24" 28 сентября

Выборы в Румынии прошли 27 сентября. В соответствии с местным законом изменения в бюллетени нельзя вносить позже чем за две недели до голосования.

«Мэр коммуны Девеселу Ион Алиман, который умер 17 сентября из-за коронавируса, выиграл местные выборы. Из-за того, что он скончался во время избирательной кампании, его имя осталось в избирательных бюллетенях», — сообщает телеканал Digi 24.

Несмотря на смерть Алимана, который уже дважды становился мэром Девеселу, горожане все равно проголосовали за него, отдав 1200 из 1600 голосов.

Мэр Тернополя вылечился от коронавируса © Facebook, Сергій Надал

После объявления результатов жители города посетили могилу Алимана, чтобы поздравить его и почтить память.

На пост градоначальника Алиман выдвигался уже третий раз от Партии социал-демократов. Перед выборами он заразился коронавирусом и 17 сентября умер в больнице Бухареста.

В таком случае законодательство Румынии предусматривает повторное проведение выборов.

Ранее власти страны сообщали о 122 673 случаях заражения, 4718 из которых стали летальными.