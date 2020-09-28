Выборы в Румынии прошли 27 сентября. В соответствии с местным законом изменения в бюллетени нельзя вносить позже чем за две недели до голосования.
«Мэр коммуны Девеселу Ион Алиман, который умер 17 сентября из-за коронавируса, выиграл местные выборы. Из-за того, что он скончался во время избирательной кампании, его имя осталось в избирательных бюллетенях», — сообщает телеканал Digi 24.
Несмотря на смерть Алимана, который уже дважды становился мэром Девеселу, горожане все равно проголосовали за него, отдав 1200 из 1600 голосов.
Люди объяснили, что таким образом они хотели выразить уважение мэру, которым всегда были довольны.
После объявления результатов жители города посетили могилу Алимана, чтобы поздравить его и почтить память.
На пост градоначальника Алиман выдвигался уже третий раз от Партии социал-демократов. Перед выборами он заразился коронавирусом и 17 сентября умер в больнице Бухареста.
В таком случае законодательство Румынии предусматривает повторное проведение выборов.
Ранее власти страны сообщали о 122 673 случаях заражения, 4718 из которых стали летальными.