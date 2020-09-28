Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич 28 сентября улетела в Германию. Об этом сообщила ее помощница Татьяна Тюрина в комментарии сайту Tut.by

Тюрина заявила, что отъезд писательницы не связан с уголовными делами против членов Координационного совета. По ее словам, у Алексиевич запланированы личные встречи и литературные мероприятия — в том числе она собирается посетить книжную ярмарку в Швеции, ей будут вручать награду на Сицилии.

«Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события, и от ее самочувствия», — пояснила помощница Алексиевич.

Эксперт объяснил, почему Песков похвалил Координационный совет белорусской оппозиции © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко Светлана Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.

Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Большинство членов Координационного совета на данный момент задержаны либо покинули территорию страны.