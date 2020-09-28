Он привел в пример Францию, где жестко штрафуют за нарушение масочного режима.
Телеведущий предложил за первое нарушение штрафовать можно на 25 тысяч рублей, а за второе — уже на 50 тысяч рублей.
«Не сомневаюсь, что маски и перчатки стали бы носить. А верят или не верят, не имеет значения — пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — цитирует агентство Познера.
Как известно, у телеведущего Владимира Познера гражданство трех стран: России, Франции и США.
В 1991-1997 годах он проживал в Штатах, работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.