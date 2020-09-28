Так он прокомментировал доклад экономической службы немецкого парламента, в котором утверждается, что, хотя ФРГ и Брюссель уверены, что экстратерриториальные санкции нарушают международное право, «не стоит полностью игнорировать аргументацию США».
«У правительства серьезные сомнения о соответствии международному праву таких экстратерриториальных санкций. Мы детально изучим и оценим этот доклад», — заявил Зайберт.
Так он ответил на вопрос, считает ли правительство Германии, что санкции США против «Северного потока-2» нарушают международное право.
Между тем германские парламентарии казуистически утверждают, что в международном праве нет объективных критериев, которые бы регулировали применение принципа защиты национальных интересов, к которому апеллируют США.
При этом депутаты Бундестага признают, что подходы Вашингтона в вопросе санкций «выглядят надуманно».