Правительство Германии всерьёз сомневается, что санкции США против проекта газопровода «Северный поток-2» соответствуют международному праву, сказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт. Его слова приводит РИА Новости 28 сентября

Так он прокомментировал доклад экономической службы немецкого парламента, в котором утверждается, что, хотя ФРГ и Брюссель уверены, что экстратерриториальные санкции нарушают международное право, «не стоит полностью игнорировать аргументацию США».

«У правительства серьезные сомнения о соответствии международному праву таких экстратерриториальных санкций. Мы детально изучим и оценим этот доклад», — заявил Зайберт.

Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Между тем германские парламентарии казуистически утверждают, что в международном праве нет объективных критериев, которые бы регулировали применение принципа защиты национальных интересов, к которому апеллируют США.

При этом депутаты Бундестага признают, что подходы Вашингтона в вопросе санкций «выглядят надуманно».