Канцлер Германии Ангела Меркель в частном порядке встретилась с блогером Алексеем Навальным в клинике Charite, сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости 28 сентября

Ранее в этот день издание Spiegel сообщило о «тайной» встрече Навального с Меркель в больничной палате.

«Да, я могу подтвердить», — сказал Зайберт на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Как «отравление» Навального разорит Украину и позволит в Европе освоить 1 триллион евро © AP, Jens Meyer

Историю с «отравлением» Навального США и их сателлиты используют для того, чтобы в очередной раз заявить о необходимости остановить газопровод «Северный поток — 2».

Ангела Меркель ранее заявляла, что судьба данного проекта не должна быть связана с делом Навального.

Последнему стало плохо 20 сентября в Томске. Анализы, проведенные в местной клинике, не показали наличия каких-либо отравляющих веществ.

Позднее по настоянию родственников Навального его перевезли в Германию, после чего Кабмин ФРГ заявил, что блогер якобы был отравлен веществом из группы «Новичок».

Никаких доказательств этого заявления представлено не было.

Берлин требует от Москвы расследовать инцидент, однако отказывается предоставить результаты анализов и доступ к Навальному для опроса следователями.