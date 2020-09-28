Ранее в этот день издание Spiegel сообщило о «тайной» встрече Навального с Меркель в больничной палате.
«Да, я могу подтвердить», — сказал Зайберт на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, это была не «тайная» встреча, а «частный визит», который носил доверительный характер.
Историю с «отравлением» Навального США и их сателлиты используют для того, чтобы в очередной раз заявить о необходимости остановить газопровод «Северный поток — 2».
Ангела Меркель ранее заявляла, что судьба данного проекта не должна быть связана с делом Навального.
Последнему стало плохо 20 сентября в Томске. Анализы, проведенные в местной клинике, не показали наличия каких-либо отравляющих веществ.
Позднее по настоянию родственников Навального его перевезли в Германию, после чего Кабмин ФРГ заявил, что блогер якобы был отравлен веществом из группы «Новичок».
Никаких доказательств этого заявления представлено не было.
Берлин требует от Москвы расследовать инцидент, однако отказывается предоставить результаты анализов и доступ к Навальному для опроса следователями.