Правительство Украины на заседании 28 сентября согласовало назначение 29-летней экс-замглавы Офиса президента Анны Коваленко главой Черниговской облгосадминистрации. Об этом у себя в Facebook рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан

До недавнего времени Черниговскую область возглавлял политтехнолог и политконсультант Андрей Прокопенко. Две недели назад он подал в отставку, объяснив свое решение тем, что не может влиять на кадровую политику и формирование списков кандидатов на выборах в облсовет. Регионом он руководил менее одного года. На Украине скандального экс-министра выгнали посреди эфира на ТВ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Теперь на его место могут назначить Коваленко, которая до апреля этого года являлась заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. После согласования в правительстве соответствующий указ должен подписать глава государства Владимир Зеленский.

Коваленко с 2008 по 2013 гг. училась в Университете театра и кино им. Карпенко-Карого. Окончание обучения совпало с началом Евромайдана, в котором она приняла активное участие, став командиром одной из «сотен». После этого ее карьера пошла в гору, в 2014 году девушка стала советницей министра обороны, а затем министра инфраструктуры.

В это же время она становится во главе общественного объединения «Антикоррупционное движение Украины». Далее Коваленко заметили в Соединенных Штатах, куда она отправилась работать экспертом в Институте Джорджа Кеннона. Кроме этого она руководила проектом «Стратегическое лидерство: система безопасности и обороны Украины» в Киево-Могилянской бизнес-школе, которую негласно считают сферой влияния Джорджа Сороса и связанных с ним структур.

После победы Зеленского на президентских выборах в 2019 году она избралась в Верховную Раду по списку его партии «Слуга народа», после чего вскоре перешла в Офис президента.

В связи с возможным назначением Коваленко Telegram-канал Klymenko Time вспомнил ее цитату, касающуюся ее бывших коллег по фракции Александра Дубинского и Максима Бужанского и сотрудничества с ними.

«Сначала надо преодолеть непреодолимое желание прострелить ногу кому-то из них. Но логика очень простая — мы будем убеждать», — сказала она после избрания в Раду.