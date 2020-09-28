Руководители армянской и азербайджанской диаспор в Крыму сумели найти точки соприкосновения в отношении к событиям в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости 28 сентября

Так, глава региональной армянской национально-культурной автономии Крыма Георгий Акопян призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе как можно быстрее, чтобы избежать жертв, особенно среди мирного населения.

«Нужно мирное урегулирование. Ни одной войной никаких вопросов не решить. Будут только жертвы с обеих сторон», — сказал Акопян.

В свою очередь глава крымской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Гафис Абасов сказал, что задача общин — обеспечить межнациональное согласие и мир в Крыму и не допускать никаких провокаций, с чьей бы стороны они ни были.

«В этом вопросе с моим армянским коллегой есть полное взаимопонимание», — подчеркнул Абасов.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.