Так, глава региональной армянской национально-культурной автономии Крыма Георгий Акопян призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе как можно быстрее, чтобы избежать жертв, особенно среди мирного населения.
«Нужно мирное урегулирование. Ни одной войной никаких вопросов не решить. Будут только жертвы с обеих сторон», — сказал Акопян.
В свою очередь глава крымской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Гафис Абасов сказал, что задача общин — обеспечить межнациональное согласие и мир в Крыму и не допускать никаких провокаций, с чьей бы стороны они ни были.
«В этом вопросе с моим армянским коллегой есть полное взаимопонимание», — подчеркнул Абасов.
27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.
Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.