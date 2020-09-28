Срок запрета на въезд иностранных граждан на территорию Украины, который был принят 28 августа, истек. Новое постановление правительство не принимало, а это значит, что въезд из-за границы разрешен, причем без карантина, заявили 28 сентября на сайте украинской Государственной погранслужбы

Постановление правительства № 641, в котором был прописан запрет въезда иностранцев на территорию Украины с 28 августа до 00:00 28 сентября, продолжает действовать формально.

«Фактически, эта норма прекратила свое действие, потому каких-то отдельных моментов, которые бы определило правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен», — сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В ведомстве уточнили также, что никаких дополнительных карантинных мер для иностранцев не предусмотрено.

Запрет на въезд на Украину иностранцам действовал с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября.

Всего на Украине свыше 200 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них более 2,5 тысяч зафиксировано за последние сутки. Почти 4 тысячи человек умерли, не справившись с вирусом.