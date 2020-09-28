Вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предложил парламентариям вернуться к рассмотрению законопроекта, который в случае принятия позволит депутатам голосовать дистанционно. Об этом он заявил 28 сентября на согласительном совете, трансляцию вел телеканал «Рада»

На Украине продолжает ухудшаться ситуация с пандемией коронавируса. Общее число заболевших перевалило за 200 тыс. человек. За время пандемии COVID-19 вирусом переболели или продолжают болеть несколько десятков депутатов Рады. Ранее в украинский парламент уже вносился законопроект об удаленном голосовании нардепов, однако до его рассмотрения дело так и не дошло. Теперь Стефанчук предлагает вернуться к этой инициативе. На Украине администрация магазина грозит сломать руки покупателям без масок © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я попросил бы вас, учитывая то, какая ситуация по коронавирусу и в стране, и в стенах Верховной Рады, все-таки пересмотреть возможность возвратиться к рассмотрению законопроекта №3250, который был внесен [в Раду] одним из первых в Европе, но, к большому сожалению, так и остался не рассмотренным. Это об удаленном голосовании Верховной Рады», — сказал вице-спикер.

Если законопроект все же будет принят, то все заседания как парламента, так и комитетов смогут проходить в режиме видеоконференции.