Экс-президент Украины Петр Порошенко громко отпраздновал свой 55-й день рождения в день траура по жертвам катастрофы Ан-26 в Харьковской области. Об этом 28 сентября сообщает Vesti.ua

Трагедия Ан-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура по погибшим курсантам и офицерам Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба.

Несмотря на это, Порошенко якобы отмечал юбилей в зале для VIP-персон киевского ресторана Not only fish.

Руководитель охраны главы «Евросолидарности» Юрий Федоров грубил посетителям и приказал охране ресторана применить силу, чтобы избежать вопросов о своем шефе.

«Охрана Порошенко никогда не отличалась вежливостью и толерантностью, однако заставлять охрану ресторана использовать силу в случае, если люди не уходят от входа в заведение, — это слишком», — приводит издание слова очевидцев.

Торжество завершилось ярким салютом, который могли наблюдать жители разных районов столицы.

Вечером в пятницу, 25 сентября, в районе города Чугуев Харьковской области при заходе на посадку разбился самолёт Ан-26 (бортовой номер 76) ВВС Украины, выполнявший учебно-тренировочный полёт. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

Двое курсантов выжили, как сообщалось, благодаря тому, что смогли выпрыгнуть из самолёта в последний момент, их немедленно госпитализировали. Виталий Вильховой получил ожоги до 90% тела и находился в крайне тяжёлом состоянии, спустя несколько часов он скончался.