Литва с самого начала выступала против строительства АЭС. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции «небезопасен». При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов.
«Вернее, они хитро маневрируют. Они заявляют, что они готовы покупать российскую электроэнергию. Но дело в том, что российская может быть той же самой белорусской. Она же не берет с собой паспорт, когда течет по проводам», — указал эксперт.
Исходя из этого, полагает Ищенко, Белоруссия вполне сможет через Россию продавать в прибалтийские страны электроэнергию, так же как Киев покупает донбасский уголь как российский или пенсильванский.
Политолог также уточнил, что из граничащих с Белоруссией стран Россия не испытывает дефицита энергоресурсов, а украинские станции, несмотря на свою экономическую деградацию, еще лет 10-15 смогут работать.
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