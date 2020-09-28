Минск принял решение о постройке Белорусской АЭС, ориентируясь на то, что избыток электроэнергии он будет продавать в страны Прибалтики. А они покупать ее не собираются. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Безпалько рассказал о судьбе БелАЭС в случае смены власти в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Вернее, они хитро маневрируют. Они заявляют, что они готовы покупать российскую электроэнергию. Но дело в том, что российская может быть той же самой белорусской. Она же не берет с собой паспорт, когда течет по проводам», — указал эксперт.

Исходя из этого, полагает Ищенко, Белоруссия вполне сможет через Россию продавать в прибалтийские страны электроэнергию, так же как Киев покупает донбасский уголь как российский или пенсильванский.

Политолог также уточнил, что из граничащих с Белоруссией стран Россия не испытывает дефицита энергоресурсов, а украинские станции, несмотря на свою экономическую деградацию, еще лет 10-15 смогут работать.

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