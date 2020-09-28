Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы российских регионов в конце 1990-х гг. спасли Союзное государство. Его слова прозвучали в Минске на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, пишет 28 сентября Telegram-канал «Пул первого»

Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. Он стал политической и юридической основой для интеграции двух государств.

По словам Лукашенко, во второй половине 90-х годов прошлого века именно российские губернаторы смогли сохранить перспективы Союзного государства.

«Мы договорились с президентом России, что активизируем региональное сотрудничество. Это очень важно, потому что — часто об этом говорю, практически каждому губернатору — в свое время губернаторы спасли союз Беларуси и России. Еще во время позднего Бориса Ельцина, когда этот союз никому не нужен был», — сказал белорусский лидер.

Аналогичный ежегодный Форум регионов должен пройти в Гродно в начале октября между Белоруссией и Украиной. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от планов лично посетить данное мероприятие. Такое решение было принято на фоне обострившихся отношений между Минском и Киевом, который не признал победу Лукашенко на президентских выборах 9 августа.