Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян признал, что азербайджанских военнопленных у карабахской стороны на данный момент нет, передает РИА Новости 28 сентября

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о пленении карабахскими военными азербайджанского генерала.

«В данный момент живых военнопленных (у карабахской стороны. — Ред.) нет. Но так как есть многочисленные тела азербайджанских военнослужащих, ничего окончательно опровергать или подтверждать не могу», — прокомментировал Ованнисян информацию о пленных.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

В непризнанной республике, в Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.