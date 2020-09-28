Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о пленении карабахскими военными азербайджанского генерала.
«В данный момент живых военнопленных (у карабахской стороны. — Ред.) нет. Но так как есть многочисленные тела азербайджанских военнослужащих, ничего окончательно опровергать или подтверждать не могу», — прокомментировал Ованнисян информацию о пленных.
27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В непризнанной республике, в Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.
Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.