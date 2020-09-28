Ситуация с коронавирусом на Украине продолжает ухудшаться. За сутки с 27 по 28 сентября количество заболевших выросло на 2671 человек, всего с началом пандемии подтверждено 201 305 диагнозов "COVID-19". В стране продолжает действовать масочный режим. При этом в СМИ регулярно описываются случаи несоблюдения украинцами необходимых правил, что приводит к конфликтам.
Администрация магазина на Закарпатье решила кардинально решить данную проблему.
«Перед тем как зайти в магазин, надевайте маски и пользуйтесь антисептиком, иначе руки поломаем. С уважением, администрация», — сказано в объявлении перед входом.
Неизвестно, имеет ли данное объявление шуточный характер, или же работники магазина настроены серьезно.
Ранее в соцсетях активно обсуждалось поведение двух украинских туристов, которые отказались надевать маски при посадке в самолет на рейс в Турцию и со скандалом были вынуждены покинуть борт.