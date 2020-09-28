На оживленной дороге в Киеве случайные очевидцы зафиксировали на видео, как один из водителей ехал, придерживая одной рукой руль, а второй - огромный лист пластика на крыше автомобиля, ролик опубликовал «Киев Оперативный» у себя в Facebook 27 сентября

«Держит, рулит, еще и передачи переключает. Юлий Цезарь "нервно курит в стороне"», — написано в посте группы.

Киевский водитель не первый, кого сравнивают с древнеримским полководцем. Ранее в соцсетях уже появлялся видеоролик, снятый в Сумах, где водитель по дороге принимал оплату с пассажиров, давал сдачу и параллельно щелкал семечки.

Еще на одном видео, снятом на Украине водитель маршрутки в пути ремонтировал часы.

Юлий Цезарь известен не только своими талантами полководца, но и тем, что мог делать несколько дел одновременно и при этом одинаково хорошо. Правда, было ли так на самом деле, — неизвестно.

Легенда о многозадачности началась с фразы самого Цезаря о том, что «Великий Цезарь может делать два и даже три дела одновременно — и смотреть, и писать и слушать!».

Так он ответил на вопрос почему, находясь в амфитеатре, он не смотрит гладиаторские бои, а разбирает рукописи.