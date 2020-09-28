Ранее Добкин заявлял, что снимет свою кандидатуру в пользу Кернеса, когда тот вернется в политику. Он пояснил, что зарегистрировался кандидатом, потому что понимает, как этим могут воспользоваться конкуренты действующего мэра.
«Думаю, что у Добкина шансов нет сегодня. Даже если Кернес не сможет баллотироваться, больше шансов у его заместителя Терехова или у кого-то из его окружения, с которым у Добкина прохладные отношения», — считает эксперт.
Политолог также прогнозирует, что около 70-80% влиятельных мэров украинских городов сохранят свой пост и что им ничто не угрожает. Бортник добавил, что в половине областных центров Украины будет реальная конкуренция и реальная борьба.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. На них будут избраны областные и районные советы, а также советы и главы всех территориальных общин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.