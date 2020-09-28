Все отравившиеся ели в столовой завода «Леон», после чего почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам.
«В период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" обратилось 194 человека», — сообщили в ГСЧС.
Завод по производству кабельных сетей для автомобилей в городе Коломыя открыла немецкая компания Leoni AG в 2017 году.
В начале сентября массовое отравление произошло в Ясногорской школе Ровенской области. Там общие симптомы недомогания почувствовали 68 учеников, которые также употребляли пищу в одной столовой.