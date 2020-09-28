В городе Коломыя Ивано-Франковской области число пострадавших от отравления дошло до 194 человек. Госпитализировано 59 человек, более ста проходят лечение амбулаторно, сообщили 28 сентября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Все отравившиеся ели в столовой завода «Леон», после чего почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам.

«В период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" обратилось 194 человека», — сообщили в ГСЧС.

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В начале сентября массовое отравление произошло в Ясногорской школе Ровенской области. Там общие симптомы недомогания почувствовали 68 учеников, которые также употребляли пищу в одной столовой.