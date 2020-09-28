«Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должен быть для российского правительства знаком того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду», — говорится в сообщении Spiegel.
Известие о том, что Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.
Ему стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.
Российские врачи пришли к выводу, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».
При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, выявившие отравляющее вещество.
Алексей Навальный находился в медикаментозной коме более 20 дней, а когда пришел в себя, написал пост в Instagram, где рассказал, что «пока еще ничего не умеет», а уже 23 сентября был выписан.