В то время как российский оппозиционер Алексей Навальный находился в берлинской клинике «Шарите», его тайно посещала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщило издание Spiegel 28 сентября

«Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должен быть для российского правительства знаком того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду», — говорится в сообщении Spiegel.

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Ему стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.

Российские врачи пришли к выводу, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, выявившие отравляющее вещество.

Алексей Навальный находился в медикаментозной коме более 20 дней, а когда пришел в себя, написал пост в Instagram, где рассказал, что «пока еще ничего не умеет», а уже 23 сентября был выписан.