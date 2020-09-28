В июле Управление молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Харьковской области без тендера заключило соглашение с частным предпринимателем Зеленским Владимиром Александровичем на изготовление наклеек «Большая стройка», сообщают «Наши гроши» 28 сентября

В рамках масштабной рекламной кампании государственной программы «Большая стройка» предприниматель Зеленский напечатал несколько сотен наклеек формата А5. Каждая стоила по 10 гривен (27,8 рублей).

Зеленский подал документы для участия в выборах мэра Одессы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Частое предприятие Владимира Александровича Зеленского в Харьковской области принадлежит полному тезке президента Украины.

Помимо частной деятельности предприниматель регулярно выполняет мелкие госзаказы на поставку канцтоваров.

Старт «Большой стройки» президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в феврале 2020 года. В планах украинской власти было не только возведение школ, детских садов и больниц в рамках этой программы, но и строительство 4 тысяч километров дорог, на что было выделено более 85 млрд гривен.

Ранее стало известно, что Зеленский подал документы для участия в выборах в мэры Одессы. Однако это тоже оказался однофамилец главы государства.