В рамках масштабной рекламной кампании государственной программы «Большая стройка» предприниматель Зеленский напечатал несколько сотен наклеек формата А5. Каждая стоила по 10 гривен (27,8 рублей).
В общей сложности бизнесмен заработал 7650 гривен (21 тысячу рублей).
Частое предприятие Владимира Александровича Зеленского в Харьковской области принадлежит полному тезке президента Украины.
Помимо частной деятельности предприниматель регулярно выполняет мелкие госзаказы на поставку канцтоваров.
Старт «Большой стройки» президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в феврале 2020 года. В планах украинской власти было не только возведение школ, детских садов и больниц в рамках этой программы, но и строительство 4 тысяч километров дорог, на что было выделено более 85 млрд гривен.
Ранее стало известно, что Зеленский подал документы для участия в выборах в мэры Одессы. Однако это тоже оказался однофамилец главы государства.