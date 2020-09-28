На Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 671 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 37 человек умерли, 571 пациент поправился. Об этом 28 сентября сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО

Главный санврач Украины рассказал, стыдно ли ему за жесткий карантин © Facebook, Виктор Ляшко

Таким образом, всего в стране болеют 108 856 человек, что на 2063 больше, чем днем ранее.

Днем ранее, 27 сентября, сообщалось о 3 130 заболевших, 26 сентября был зафиксирован антирекорд — 3 833 случая заболевания COVID-19, 25 сентября сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября — о 3 372 новых случаях заражения.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 201 305 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 996 человек, выздоровели — 88 453 человека.