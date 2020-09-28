Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (328), Харьковской области (339) и Одесской области (203). Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 2576.
Таким образом, всего в стране болеют 108 856 человек, что на 2063 больше, чем днем ранее.
Днем ранее, 27 сентября, сообщалось о 3 130 заболевших, 26 сентября был зафиксирован антирекорд — 3 833 случая заболевания COVID-19, 25 сентября сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября — о 3 372 новых случаях заражения.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 201 305 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 996 человек, выздоровели — 88 453 человека.