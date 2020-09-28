Американская соцсеть Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Это значит, что пользователи, которые не были подписаны на информагентство, уже не смогут его найти ни в России, ни в других странах. Об этом сообщает РИА Новости 28 сентября в своем Telegram-канале

«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

Ранее таким же образом были заблокированы профили RT и Sputnik.

Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа-младшего из-за видео о коронавирусе © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Маркировка «государственное издание» появилась на личном аккаунте главного редактора RT, агентства «Россия сегодня» и Sputnik Маргариты Симоньян, при этом ее нет на страницах «Голоса Америки» и «Радио Свобода».

В своей публикации пресс-служба МИА «Россия сегодня» указала, что просит считать их сообщение официальным обращением в Роскомнадзор.