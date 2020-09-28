«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».
Ранее таким же образом были заблокированы профили RT и Sputnik.
В августе руководство Twitter сообщило о том, что будет маркировать страницы СМИ, находящиеся под контролем властей.
Маркировка «государственное издание» появилась на личном аккаунте главного редактора RT, агентства «Россия сегодня» и Sputnik Маргариты Симоньян, при этом ее нет на страницах «Голоса Америки» и «Радио Свобода».
В своей публикации пресс-служба МИА «Россия сегодня» указала, что просит считать их сообщение официальным обращением в Роскомнадзор.