Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия.
По словам Кардашьян, Армения была атакована Азербайджаном.
«Новости вводят в заблуждение, и это не "столкновение". Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана, который сопровождает их предполагаемой кампанией дезинформации. Азербайджан блокирует социальные сети, распространяя военную пропаганду», — написала она.
Кардашьян полагает, что Соединенные Штаты должны повлиять на Баку, чтобы остановить кровопролитие.
Она также обратилась к своим подписчикам с просьбой отправлять письма в Белый дом и Конгресс, чтобы привлечь внимание властей США к ситуации в Нагорном Карабахе.