Звезда реалити-шоу, американка армянского происхождения Ким Кардашьян 27 сентября у себя в Facebook опубликовала пост, в котором призвала Белый дом прекратить военную помощь Азербайджану

Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия.

По словам Кардашьян, Армения была атакована Азербайджаном. Азербайджанский эксперт сказала, чего именно хочет Турция в карабахском конфликте © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Новости вводят в заблуждение, и это не "столкновение". Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана, который сопровождает их предполагаемой кампанией дезинформации. Азербайджан блокирует социальные сети, распространяя военную пропаганду», — написала она.

Кардашьян полагает, что Соединенные Штаты должны повлиять на Баку, чтобы остановить кровопролитие.

Она также обратилась к своим подписчикам с просьбой отправлять письма в Белый дом и Конгресс, чтобы привлечь внимание властей США к ситуации в Нагорном Карабахе.