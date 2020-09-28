Даже если оппозиционный блогер Алексей Навальный вернется в Россию, особых политических перспектив у него не будет. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: После «дела Навального» Россия и Запад вступают в эпоху новой холодной войны © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Песков заявлял, что Навальный может вернуться в Россию через страны, с которыми есть авиасообщение. По его словам, специальных встреч с Навальным не планируется, но он может поделиться с российскими правоохранителями информацией, которой он активно делится с коллегами из ФРГ и других стран.

«Я слышал заявления о его намерении вернуться, но, честно говоря, я в этом не уверен. Одна из версий как раз заключалась в том, что это была операция по срочному изъятию агента», — указал эксперт.

Пример Виктора Ющенко показывает, рассуждает Корнилов, что на фоне истории с отравлением (которого, как теперь выяснилось, на самом деле не было), можно выстроить политическую карьеру, — но у Ющенко в свое время на Украине был рейтинг около 30%, а рейтинг Навального в районе статистической погрешности.

Политолог уверен, что Россия и дальше должна постоянно задавать вопросы насчет обстоятельств расследования, которое ведется сейчас в Германии, и требовать данные анализов.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление опаснейшим веществом из группы «Новичок». Позднее Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное.

Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.