Все, что делала Украина с 2014 года (если вынести за скобки военную составляющую), было призвано ухудшить социальную ситуацию на территории донбасских республик до такой степени, чтобы их жители запросились назад. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Цинизм украинских политиков относительно Донбасса войдет в учебники истории © Рамиль Замдыханов

Эксперт подчеркнул, что политике Киева по лишению пенсий и выстраиванию линии разграничения предшествовали военные действия, когда разрушались дома, инфраструктура, а главное — гибли люди: и старики, и дети, и взрослые, и это жители Донбасса точно не забудут.

«Цинизм украинских политиков, начиная с 2013 года, войдет в учебники истории. Как можно произносить такие человеконенавистнические желания с таким иезуитским хладнокровием и с издевающимся выражением лица? Но когда мы говорим об иезуитстве, мы же говорим не о средних веках. Речь идет о 21-м столетии, когда и этика достигла большого развития, и когда мы понимаем, что хорошо, а что плохо. Мы не для того прожили темные века, чтобы опять к этому возвращаться. Это просто сволочи, по-другому не скажешь», — категоричен Замдыханов.

Журналист отметил, что не хочет рисовать слишком благостную картину происходящего в Донбассе, поскольку многие серьезно потеряли в плане доходов, уровня жизни и свободы перемещения.

Но разговоры о том, будто бы экономическая ситуация заставит жителей Донбасса забыть недавнее прошлое и попроситься назад — это наивные рассуждения Украины, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.