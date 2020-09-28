В эти дни многие украинские политики призывают сделать так, чтобы жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, будучи недовольными социально-экономической ситуацией, устроили восстание против руководства ДНР/ЛНР.
Эксперт подчеркнул, что политике Киева по лишению пенсий и выстраиванию линии разграничения предшествовали военные действия, когда разрушались дома, инфраструктура, а главное — гибли люди: и старики, и дети, и взрослые, и это жители Донбасса точно не забудут.
«Цинизм украинских политиков, начиная с 2013 года, войдет в учебники истории. Как можно произносить такие человеконенавистнические желания с таким иезуитским хладнокровием и с издевающимся выражением лица? Но когда мы говорим об иезуитстве, мы же говорим не о средних веках. Речь идет о 21-м столетии, когда и этика достигла большого развития, и когда мы понимаем, что хорошо, а что плохо. Мы не для того прожили темные века, чтобы опять к этому возвращаться. Это просто сволочи, по-другому не скажешь», — категоричен Замдыханов.
Журналист отметил, что не хочет рисовать слишком благостную картину происходящего в Донбассе, поскольку многие серьезно потеряли в плане доходов, уровня жизни и свободы перемещения.
Но разговоры о том, будто бы экономическая ситуация заставит жителей Донбасса забыть недавнее прошлое и попроситься назад — это наивные рассуждения Украины, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.