Ранее Макрон призвал Лукашенко покинуть пост главы государства. В ответ белорусский президент назвал Макрона незрелым политиком, отметив также, что Макрон, следуя собственной логике, должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты».
Парламентарий отметил, что ему трудно понять логику надежд некоторых белорусских политиков на продолжение многовекторной внешней политики страны.
«В условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет". Нет у Лукашенко другого вектора, кроме Союзного государства», — написал Пушков.
Что касается заявления Макрона, добавил сенатор, то оно обусловлено политическими амбициями Франции, которая хочет занять ведущую роль в Евросоюзе и потеснить в этом вопросе Германию.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.