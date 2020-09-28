Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о том, что Белоруссия и дальше сможет проводить политику многовекторности. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков 27 сентября в своем Telegram-канале

Пушков назвал единственный шанс Лукашенко стабилизировать обстановку в Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев

Парламентарий отметил, что ему трудно понять логику надежд некоторых белорусских политиков на продолжение многовекторной внешней политики страны.

«В условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет". Нет у Лукашенко другого вектора, кроме Союзного государства», — написал Пушков.

Что касается заявления Макрона, добавил сенатор, то оно обусловлено политическими амбициями Франции, которая хочет занять ведущую роль в Евросоюзе и потеснить в этом вопросе Германию.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.