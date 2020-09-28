Модель белорусской экономики неэффективна. Белорусская статистика показывает, что экономика растет, но она не учитывает, что большая часть продукции идет на склад. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире интернет-канала «PolitWera»

Богдан Безпалько: Лукашенко, несмотря ни на что, продолжает давить на болевые точки России © РИА Новости, Нина Зотина

«По большому счету, Белоруссия могла бы эффективно продавать за рубеж нефтепродукты, но, опять же, из российской нефти. И калийные удобрения. Ну, еще «Гродно Азот» — вот, собственно, действительно стоящие предприятия белорусской промышленности. Все остальное работает, в основном, на российский рынок. На европейском рынке оно никому не нужно. Ни молоко, ни трактора, ни БелАЗы, ни МАЗы, ни все остальное. На европейском, американском рынках все ниши уже давным-давно заняты», — подчеркнул Безпалько.

Специалист добавил, что у белорусской экономики есть возможности где-то продавать отдельные виды продукции, но не настолько, чтобы могла выжить вся отрасль.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.