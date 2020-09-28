Белорусская статистика не учитывает, пояснил эксперт, что часть продукции неконкурентоспособна по соотношению цена/качество, а также тот факт, что у Минска нет рынков сбыта за исключением российского.
«По большому счету, Белоруссия могла бы эффективно продавать за рубеж нефтепродукты, но, опять же, из российской нефти. И калийные удобрения. Ну, еще «Гродно Азот» — вот, собственно, действительно стоящие предприятия белорусской промышленности. Все остальное работает, в основном, на российский рынок. На европейском рынке оно никому не нужно. Ни молоко, ни трактора, ни БелАЗы, ни МАЗы, ни все остальное. На европейском, американском рынках все ниши уже давным-давно заняты», — подчеркнул Безпалько.
Специалист добавил, что у белорусской экономики есть возможности где-то продавать отдельные виды продукции, но не настолько, чтобы могла выжить вся отрасль.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.