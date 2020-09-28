Поскольку Россия ввела для жителей ДНР/ЛНР упрощенную процедуру получения российских паспортов, она могла бы действовать смелее в плане открытия своих рынков для интеграции экономики Донбасса в свою экономику. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Цинизм украинских политиков относительно Донбасса войдет в учебники истории © Рамиль Замдыханов

«Это не сапожная мастерская. Если комбинат или завод производит свою продукцию, ему сложно функционировать в философии самозанятости. Ему нужно быть вписанным в большие инвестиционные программы. Тогда он сможет выходить на рынок с соответствующими сертификатами и разрешениями, и тогда действительно станет проще. Пока еще тяжело», — указал Замдыханов.

Пока что, добавил журналист, Россия оказывает народным республикам помощь на экономическом уровне и на уровне гуманитарных программ, но фактической интеграцией в состав РФ это назвать нельзя.

Тем не менее, по его мнению, Россия сейчас делает все для поддержки Донбасса, и осуждать ее рука может подняться только у «совсем уж неправильных людей».

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