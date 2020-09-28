Если Россия согласится на перераспределение средств от кредита на Белорусскую АЭС, проект белорусского порта в России может быть реализован за 3-4 года. Об этом рассказал экономист и политолог Дмитрий Болкунец в комментарии НСН

Болкунец предположил, чем закончится затея оппозиции о 4 миллиардах долларов от Евросоюза © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

Если учесть, что Москва предоставляла на строительство АЭС кредит в размере около 10 млрд долларов, уточнил эксперт, а на строительство было потрачено порядка 6,5 миллиарда долларов, речь идет о 3,5 миллиарда долларов.

По его словам, если Россия пойдет на перенаправление этих денег на новые цели, то проект можно реализовать за 3-4 года, но Лукашенко рассчитывает, что строить терминал будут белорусские строители, то есть российские деньги останутся в белорусском бюджете.

Специалист также напомнил, что Россия пять лет назад предлагала Белоруссии реализовать проект о транспортировке нефтепродуктов через Усть-Лугу, но для этого, помимо портовой инфраструктуры, необходимо построить и железнодорожную ветку.

Но в целом Болкунец скептически относится к идее о белорусском порте, и больше рассматривает ее это как попытку Лукашенко любой ценой перехватить у России денег для спасения собственной власти.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.