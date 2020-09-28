Согласно опросу ВЦИОМ от 9 сентября, 43% россиян считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, 22% выступают за объединение государств на равноправной основе, а 17% выступают за вхождение Белоруссии в состав РФ.
Эксперт отметил, что если бы похожий опрос проводился в Белоруссии, то он бы показал похожие или коррелирующие цифры.
«Это все нужно учитывать, если мы ставим своей целью дальнейшее развитие союза, чтобы не нарваться на сопротивление. Это нужно делать не с учетом наших желаний и идеалистических представлений о том, как это было 100 лет назад, а с учетом реалий сегодняшнего дня», — уверен Дзермант.
Что касается вопроса идентичности жителей Союзного государства, добавил политолог, то тоже необходимо изучить общественное мнение, чтобы понять, считают ли граждане России и Белоруссии друг друга братскими народами или одним народом.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.