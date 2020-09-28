Белоруссия заинтересована в том, чтобы переориентировать транзит своих грузов с Прибалтики на Россию, но эти транспортные потоки за один день не переориентируешь. Для этого потребуются месяцы, если не годы. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Прозападное лобби в Беларуси потеряло в весе, но никуда не исчезло © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство совместного с Россией терминала в Ленинградской области, через который она перенаправит идущие через Прибалтику грузопотоки,

Эксперт отметил, что по расстоянию Прибалтика выгоднее для Белоруссии, так как дополнительные 300 км увеличивают цену на грузопоток, но если включатся политические механизмы или будут предложены скидки, то это будет дополнительным стимулом.

«Сейчас может начаться реальная переориентация, заключаться контракты на будущий год или через год. Притом, что мы не знаем деталей переговорного процесса», — указал Дзермант.

В любом случае, добавил политолог, белорусская сторона приняла политическое решение, маршруты все равно будут прорабатываться, но вопрос решится не раньше, чем через год, потому что сами логистические схемы выстраиваются достаточно долго.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.