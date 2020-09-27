Власти Армении заговорили о признании Нагорно-Карабахской республики, чтобы побудить Россию и западные страны оказать давление на Баку. Об этом в комментарии «Интерфаксу» заявил вице-президент Фонда «Центр политических технологий» Алексей Макаркин

Гульнара Мамедзаде: Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк Никол Пашинян 27 сентября после начала военной операции ВС Азербайджана заявил, что Ереван рассматривает возможность признания независмости Нагорного Карабаха.

«Пашинян поднимает ставки: Армения готова пойти на такой очень решительный шаг, после которого переговоры будут на обозримую перспективу практически невозможными. Соответственно, это сигнал к тому, что есть посредники — Россия и Запад, которые, с точки зрения Еревана, должны оказать давление на Баку, чтобы он не стал продолжать наступательную операцию», — сказал эксперт.

Власти Армении не признавали независимость Нагорного Карабах более 30 лет, понимая, что другие страны не пойдут на этот шаг и официальные Ерван останется в одиночестве, объяснил Алексей Макаркин.

Утром 27 сентября ВС Азербайджана начали активные боевые действия на границе с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией. Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.