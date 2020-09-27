Власти Канады заявили о готовности предоставить любую помощь Украине связи с катастрофой Ан-26 в Харьковской области. Об этом 27 сентября в Twitter заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань

Трагедия АН-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрием Кулебой он выразил соболезнования в связи с катастрофой военного самолета и «гибелью стольких молодых людей».

«Я предложил любую помощь, которая может понадобиться Украине в эти непростые времена», — заявил Шампань.

Вечером в пятницу, 25 сентября, в районе города Чугуев Харьковской области при заходе на посадку разбился самолёт Ан-26 (бортовой номер 76) ВВС Украины, выполнявший учебно-тренировочный полёт. На борту находило 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

Двое курсантов выжили, как сообщалось, благодаря тому, что смогли выпрыгнуть из самолёта в последний момент, их немедленно госпитализировали. Виталий Вильховой получил ожоги до 90% тела и находился в крайне тяжёлом состоянии, спустя несколько часов он скончался.