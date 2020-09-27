В разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой он выразил соболезнования в связи с катастрофой военного самолета и «гибелью стольких молодых людей».
«Я предложил любую помощь, которая может понадобиться Украине в эти непростые времена», — заявил Шампань.
Вечером в пятницу, 25 сентября, в районе города Чугуев Харьковской области при заходе на посадку разбился самолёт Ан-26 (бортовой номер 76) ВВС Украины, выполнявший учебно-тренировочный полёт. На борту находило 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.
Двое курсантов выжили, как сообщалось, благодаря тому, что смогли выпрыгнуть из самолёта в последний момент, их немедленно госпитализировали. Виталий Вильховой получил ожоги до 90% тела и находился в крайне тяжёлом состоянии, спустя несколько часов он скончался.