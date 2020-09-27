«Идиотские директивы Евросоюза… чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе, приходят каждую неделю проверяют, каждый раз придумывают что-то новое, чтобы тебя замучить. Но немцы хотя бы взяток нет берут. Как только немцы выписывают нам через директивы ЕС такую же систему проверки ресторанов — на Украине это выливается в полное беззаконие и коррупцию. То есть слепо следовать директивам Евросоюза неправильно», — рассказал Саакашвили.
Ранее Саакашвили назвал Украину своим «вторым домом» и заявил, что возвращается в Грузию. Он извинился за ошибки, допущенные во время нахождения на посту президента, и заверил, что набрался опыта для служения своей стране.
Власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться. Так, министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что сразу по возвращении политика ждут задержание и тюрьма.