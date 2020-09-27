Украине нельзя слепо следовать директивам Европейского союза. Об этом в эфире «Украина 24» заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили

«Идиотские директивы Евросоюза… чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе, приходят каждую неделю проверяют, каждый раз придумывают что-то новое, чтобы тебя замучить. Но немцы хотя бы взяток нет берут. Как только немцы выписывают нам через директивы ЕС такую же систему проверки ресторанов — на Украине это выливается в полное беззаконие и коррупцию. То есть слепо следовать директивам Евросоюза неправильно», — рассказал Саакашвили.

Варяги-реформаторы на Украине. Как, почему и зачем они приезжают сюда © Facebook Маргулан Сейсембай

Власти Грузии негативно отреагировали на его намерение вернуться. Так, министр юстиции страны Тея Цулукиани заявила, что сразу по возвращении политика ждут задержание и тюрьма.