Госбюро расследований (ГБР) смогло допросить Золочевского, состояние здоровья которого медики оценивают как близкое к удовлетворительное.
После крушения самолета курсант помогал тушить товарища, который получил ожоги 90% поверхности тела, спасти его жизнь врачи не смогли.
«Он дополнительно сообщил, что Господь сохранил его жизнь, ибо в определенной "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть горящий самолет», — рассказал Кучер.
Образцы ДНК для идентификации остальных 25 погибших начнут отбирать в понедельник, 28 сентября. Экспертизу проведут в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре (НИЭКЦ).
Вечером в пятницу, 25 сентября, в районе города Чугуев Харьковской области при заходе на посадку разбился самолёт Ан-26 (бортовой номер 76) ВВС Украины, выполнявший учебно-тренировочный полёт. На борту находило 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Двое курсантов выжили, как сообщалось, благодаря тому, что смогли выпрыгнуть из самолёта в последний момент, их немедленно госпитализировали. Виталий Вильховой получил ожоги до 90% тела и находился в крайне тяжёлом состоянии, спустя несколько часов он скончался.