Единственному выжившему в катастрофе Ан-26 под Харьковом курсанту Вячеславу Золочевскому удалось спастись благодаря «капсуле» из фюзеляжа. Об этом 27 сентября рассказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZIK

Трагедия АН-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После крушения самолета курсант помогал тушить товарища, который получил ожоги 90% поверхности тела, спасти его жизнь врачи не смогли.

«Он дополнительно сообщил, что Господь сохранил его жизнь, ибо в определенной "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть горящий самолет», — рассказал Кучер.

Образцы ДНК для идентификации остальных 25 погибших начнут отбирать в понедельник, 28 сентября. Экспертизу проведут в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре (НИЭКЦ).

Вечером в пятницу, 25 сентября, в районе города Чугуев Харьковской области при заходе на посадку разбился самолёт Ан-26 (бортовой номер 76) ВВС Украины, выполнявший учебно-тренировочный полёт. На борту находило 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Двое курсантов выжили, как сообщалось, благодаря тому, что смогли выпрыгнуть из самолёта в последний момент, их немедленно госпитализировали. Виталий Вильховой получил ожоги до 90% тела и находился в крайне тяжёлом состоянии, спустя несколько часов он скончался.