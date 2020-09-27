Ранее Никол Пашинян объявил общую мобилизацию и ввел военное положение в Армении в связи с полномасштабными боевыми действиями в Нагорном Карабахе.
«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорится в сообщении.
Утром 27 сентября ВС Азербайджана начали активные боевые действия на границе с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заверил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, что Анкара окажет любую поддержку Баку в Нагорном Карабахе.