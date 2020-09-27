Президент России Владимир Путин призвал не допустить эскалацию конфликта в нагорном Карабахе в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк Никол Пашинян объявил общую мобилизацию и ввел военное положение в Армении в связи с полномасштабными боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорится в сообщении.

Утром 27 сентября ВС Азербайджана начали активные боевые действия на границе с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заверил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, что Анкара окажет любую поддержку Баку в Нагорном Карабахе.