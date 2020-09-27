В Белоруссии в ходе воскресных несанкционированных акций протеста сотрудники милиции задержали свыше 100 человек в разных городах страны. Об этом 27 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову

Более точные данные по задержанным манифестантам Чемоданова пообещала сообщить позднее.

В американские выборы включилась Белоруссия: Байден предъявил Трампу за Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По информации РИА Новости, в Могилеве также применялись спецсредства. Однако это не были светошумовые гранаты, как утверждают некоторые Telegram-каналы.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.



Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 26 сентября без участия представителей иностранных держав.