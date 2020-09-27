Более точные данные по задержанным манифестантам Чемоданова пообещала сообщить позднее.
Самая масштабная акция белорусской оппозиции проходит в Минске. Для разгона протестующих в Гомеле милиция использовала слезоточивый газ и светошумовые патроны.
По информации РИА Новости, в Могилеве также применялись спецсредства. Однако это не были светошумовые гранаты, как утверждают некоторые Telegram-каналы.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 26 сентября без участия представителей иностранных держав.