Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.
«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — говорится в сообщении.
Как отмечает корреспондент РИА Новости, мобильный интернет у одного из минских операторов перестал работать в центре Минска как минимум в районе Немига, где часто собираются участники протестных акций.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.