Азербайджан может рассчитывать на любую помощь со стороны Турции при проведении военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ

Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants

«Турция будет стоять бок о бок со своими азербайджанскими братьями, как она всегда это делала», — заявил Эрдоган.

О готовности поддержать Баку в восстановлении территориальной целостности заявили и глава минобороны Турции Хулуси Акар в разговоре с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.