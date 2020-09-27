В Минске начался автопробег «За мир, стабильность и безопасность» в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, в нем участвует не менее 50 машин, акцию освещают журналисты государственных телеканалов. Об этом 27 сентября сообщает корреспондент РИА Новости с места событий

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«Как минимум у одного участника автопробега был российский триколор, а также на парковке рядом с аквапарком были замечены флаги "Национально-освободительного движения" — российского политического объединения», — говорится в сообщении.

Подавляющее большинство участников автопробега прикрепили на машины официальный флаг Республики Беларусь. Головная машина колонны везет на себе колонки, из которых играет патриотическая музыка и в частности песня «Любимую не отдают» (этой фразой Лукашенко завершил свое обращение к народу и Национальному собранию страны 4 августа — ред.).

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.