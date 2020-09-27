Журналисты уточняют, что автопробег начался от аквапарка «Лебяжий» в Минске, у которого собрались около 100 человек на машинах.
«Как минимум у одного участника автопробега был российский триколор, а также на парковке рядом с аквапарком были замечены флаги "Национально-освободительного движения" — российского политического объединения», — говорится в сообщении.
Подавляющее большинство участников автопробега прикрепили на машины официальный флаг Республики Беларусь. Головная машина колонны везет на себе колонки, из которых играет патриотическая музыка и в частности песня «Любимую не отдают» (этой фразой Лукашенко завершил свое обращение к народу и Национальному собранию страны 4 августа — ред.).
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.