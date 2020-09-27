За минувшие сутки в полицию Украины поступило 177 заявлений о нарушениях в ходе избирательного процесса накануне местных выборов. Об этом 27 сентября сообщает отдел коммуникации Нацполиции Украины

Андрей Золотарев: После местных выборов Зеленский окажется в новой политической реальности © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Избирательная кампания стартовала на Украине 5 сентября. За это время в полиции открыли 108 уголовных дел, в том числе восемь за прошедшие сутки. Наибольшее количество дел (23) связано с попытками подкупа избирателей.

Всего с начала избирательной кампании в полицию поступило 1260 сообщений о нарушениях.

Тройку лидеров возглавляет Киевская область — 188 нарушений. На втором месте — Днепропетровская область — 115, в Донецкой — 105, в Киеве — 101.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября.