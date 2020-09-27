Рекордсменом по количеству нарушений остается Киевская область. В столичном регионе зафиксировали за сутки 101 нарушение.
Избирательная кампания стартовала на Украине 5 сентября. За это время в полиции открыли 108 уголовных дел, в том числе восемь за прошедшие сутки. Наибольшее количество дел (23) связано с попытками подкупа избирателей.
Всего с начала избирательной кампании в полицию поступило 1260 сообщений о нарушениях.
Тройку лидеров возглавляет Киевская область — 188 нарушений. На втором месте — Днепропетровская область — 115, в Донецкой — 105, в Киеве — 101.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября.