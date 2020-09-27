Эксперт пояснил, что когда человек начинает писать какой-то критический материал, он опасается, что этот негатив увидит украинская сторона, и интерпретирует как доказательство несостоятельности республик.
«Я считаю неправильной оглядку на специфических работников украинских СМИ, которые мониторят информационное поле ЛДНР, выдергивают какой-то негатив, и потом размешают это в интернете с криками «Они сами это признают». Да пусть они хоть забегаются. Нас это не должно волновать. Мы там признания не получим. А если и получим, зачем оно нам нужно? Нужно свое делать, без оглядки на этих людей», — подчеркнул Замдыханов.
Журналист добавил, что сейчас появилось определенное позитивное движение донецких СМИ в сторону внутренней свободы, но эта проблема полностью не решена.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.