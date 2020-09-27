В народных республиках Донбасса нет жесткой цензуры, но местные СМИ испытывают серьезные проблемы в части самоцензуры. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Цинизм украинских политиков относительно Донбасса войдет в учебники истории © Рамиль Замдыханов

«Я считаю неправильной оглядку на специфических работников украинских СМИ, которые мониторят информационное поле ЛДНР, выдергивают какой-то негатив, и потом размешают это в интернете с криками «Они сами это признают». Да пусть они хоть забегаются. Нас это не должно волновать. Мы там признания не получим. А если и получим, зачем оно нам нужно? Нужно свое делать, без оглядки на этих людей», — подчеркнул Замдыханов.

Журналист добавил, что сейчас появилось определенное позитивное движение донецких СМИ в сторону внутренней свободы, но эта проблема полностью не решена.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.