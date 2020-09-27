«Оно, безусловно, потеряло в весе, но оно никуда не исчезло. Его достаточно долго придется выкорчевывать. Если во власти можно каких-то фигур убрать, то его проникновение в общественную жизнь происходило годами. Этим еще предстоит заниматься долго», — считает эксперт.
Политолог также отметил, что Запад в отношении Белоруссии будет чередовать тактику «доброго и злого полицейского»: тактика «злых полицейских» понадобится, чтобы держать республику в постоянном напряжении, а тактика «добрых» — чтобы она не пошла на слишком тесное сближение с Россией.
Дзермант добавил, что белорусские граждане осознают необходимость союза с Россией, но Запад попытается не допустить того, чтобы только российский вектор остался в республике.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.