Прозападное лобби в Белоруссии потеряло в весе, но оно никуда не исчезло. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Прозападное лобби в Беларуси потеряло в весе, но никуда не исчезло © Facebook, Алексей Дзермант

Политолог также отметил, что Запад в отношении Белоруссии будет чередовать тактику «доброго и злого полицейского»: тактика «злых полицейских» понадобится, чтобы держать республику в постоянном напряжении, а тактика «добрых» — чтобы она не пошла на слишком тесное сближение с Россией.

Дзермант добавил, что белорусские граждане осознают необходимость союза с Россией, но Запад попытается не допустить того, чтобы только российский вектор остался в республике.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.