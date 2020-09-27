Вмешательство во внутренние дела Белоруссии и санкции будут иметь обратный эффект. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей 27 сентября, выступая в формате видеообращения в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН

Белоруссия понимает, что у нее нет другого пути, кроме России - Дзермант © Facebook, Алексей Дзермант Александра Лукашенко, отдельные западные государства пытаются раскачать ситуацию в стране, подчеркнул дипломат.

«После неудавшейся попытки навязать нам "цветную революцию", мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — сказал Макей.

Глава МИД добавил, что будущее Белоруссии будет решаться ее собственным народом, но не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, которая уже началась.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.