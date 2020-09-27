Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть свой пост. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон 27 сентября в интервью изданию Le Journal du Dimanche

«Не уверен в своей победе»: Безпалько объяснил секретность инаугурации Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал президент Франции.

Макрон также отметил, что восхищается мужеством белорусов, принимающих участие в протестах, подчеркнув, что особенного уважения заслуживают женщины-участницы массовых акций.

Французский лидер добавил, что значительная роль в урегулировании ситуации в Белоруссии должна быть отведена России.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.